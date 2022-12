Os moradores do bairro junto à ribeira de Odivelas acusam a Câmara de não zelar pela segurança no local. Os relatos de acidentes multiplicam-se. O último foi no domingo, quando um taxista morreu depois do carro ter caído na ribeira.

O bairro, na Póvoa de Santo Adrião, fica separado da Ribeira de Odivelas por uma estrada que os moradores dizem que nunca foi segura: “Desde que moro aqui nunca vi aqui uma proteção”

Os residentes dizem que o local está mal sinalizado, não tem luz e deveria ser construída uma proteção entre a estrada e a ribeira.

As cheias dos últimos dias galgaram mais as margens. Os moradores dizem que a construção de uma barreira também ajudava a evitar inundações.

A Câmara de Odivelas diz que o local não está identificado como uma zona perigosa e sublinha que, nos últimos anos, se registou um acidente, em período noturno, por fatores não relacionados com a segurança na via.

Contactada pela SIC, a autarquia garante, no entanto, que vai instalar guardas metálicas duplas no local nos próximos dias.