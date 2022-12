Encontradas mortas mais de 70 aves em praia de Peniche

Mais de 70 aves foram encontradas mortas na praia em Peniche. Desconfia-se que tenham sido apanhadas em redes de pesca, mas ainda não há uma explicação oficial.

Foram mais de sete dezenas as aves encontradas sem vida entre Peniche e a Foz do Arelho. São tordas-mergulheiras que estão a passar pela costa portuguesa em processo de migração.

“Parecem quase papagaios, são da família dos papagaios do mar, aqueles muito bonitos que há no norte da Europa, principalmente na Escócia. Essas aves geralmente estão no mar e só vão dar à costa, ou aos rochedos, para acasalar na altura do acasalamento”, refere Afonso Castanheira, presidente da associação Mestres do Oceano.