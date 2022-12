País

"Ligar ou não ligar, não é importante", aquilo que Moedas quer de Costa são "soluções rápidas"

Horacio Villalobos

O caso do telefonema que ainda não aconteceu entre Costa e Moedas continua a dar que falar. Depois do comentário do primeiro-ministro, o autarca de Lisboa diz não querer “criar mais fricção e irritação” com este caso.