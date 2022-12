PJ encontra 50 pacotes de cocaína no Porto de Setúbal

A Polícia Judiciária encontrou cocaína num porta-contentores no Porto de Setúbal.

Segundo a PJ, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), no âmbito de investigações relacionadas com o tráfico internacional de estupefacientes por via marítima, "detetou hoje, no Porto de Setúbal, preso ao casco de um navio mercante, abaixo da linha de água, diversas embalagens com quantidade significativa de droga, assim dissimulada".

Ao que a SIC apurou, foram apreendidos cerca de 50 pacotes, mas a quantidade exata ainda não foi revelada. A droga estava no casco do navio.

O cargueiro saiu da Colômbia e tinha como destino o norte de Itália, onde deveria atracar na próxima segunda-feira.

No desenrolar da operação, a UNCTE teve de solicitar a intervenção das equipas de mergulho forense da Polícia Marítima, conseguindo assim recuperar as diversas embalagens.

As autoridades estão a investigar se a droga seria descarregada em Portugal.

A operação da Polícia Judiciária com mergulhadores da Polícia Marítima durou cerca de sete horas.