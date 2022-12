Há precisamente uma semana que os professores estão a cumprir uma greve por tempo indeterminado e que deverá estender-se durante o próximo mês. Esta quinta-feira, foram registados protestos em várias escolas do país e a luta promete não ficar por aqui.

Para a tarde deste sábado está marcada uma manifestação nacional, em Lisboa. Os sindicatos vão reunir com o Ministério da Educação em 2023, mas avisam desde já que se o ministro João Costa não fizer cedências, haverá novo protesto na rua no início de março.

Os professores estão contra as propostas do novo modelo de contratação, mas não só, como referiu o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) no encerramento em Lisboa do ciclo de vigílias que se realizaram ao longo da semana em 19 localidades de todo o país.

“Não concordamos que acabem os quadros das escolas e venham mapas de pessoal, (…) não concordamos que a colocação nas áreas das SIM e das áreas metropolitanas deixe de ser por graduação profissional passando a ser por conselhos locais de diretores e discordamos também que um professor que hoje é do quadro e que por qualquer motivo passa a haver horário zero ao fim de três anos o seu lugar seja extinto e não se saiba o que lhe acontece”, destacou Mário Nogueira.

Os problemas dos professores, conclui, “não é só esta revisão de curso, são muitos outros como as carreiras, a precariedade o envelhecimento”.