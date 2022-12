Buscas por pescadores desaparecidos na Nazaré continuam durante a noite

As buscas em terra dos três tripulantes de uma embarcação desaparecida ao largo na Nazaré vão continuar ao longo da noite de hoje, adiantou à Lusa o capitão do porto.

"As buscas em terra vão continuar durante a noite", disse o capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, indicando não ter novidades.

De acordo com o responsável, pelas 23:30, o helicóptero EH-101 MERLIN, da Força Aérea, deixou os trabalhos de busca, retomando ao início do dia de sábado, entre as 07:00 e 08:00.

"As operações [de busca] vão continuar, temos também num navio da Marinha no local, a partir desta madrugada. O NRP João Roby. E amanhã vai se retomar [os trabalhos] até o helicóptero voltar (...) e com meios dentro de água e em terra", acrescentou.

Mestre chega a nado à praia

O mestre da embarcação desaparecida hoje na Nazaré conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, mas os restantes três tripulantes continuam desaparecidos, informou o comandante do porto.

"O mestre da embarcação, de nacionalidade portuguesa, conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, cerca de 18:20, depois de várias horas no mar", disse à agência Lusa o capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo.

De acordo com o mesmo responsável, o tripulante "está bastante confuso", não tendo ainda esclarecido as circunstâncias em que o barco terá naufragado, nem terá dado informações sobre a restante tripulação, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, que continuam a ser procurados.

“A chegada deste tripulante permitiu reduzir as buscas a uma área mais restrita, mas mantêm-se empenhados todos os meios que tinham sido alocados”.

Os quatro homens são tripulantes da embarcação "Letícia Clara", que desapareceu hoje no mar, e que está a ser procurada pela Marinha através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.

Em comunicado, a Marinha informou que o barco saiu hoje, cerca das 00:00, da Figueira da Foz e que a sua área de operação seria entre a Figueira da Foz e a Nazaré.

O último contacto com a tripulação ocorreu hoje de manhã, cerca das 08:00, e, de acordo com informação comunicada ao MRCC Lisboa pelo capitão do Porto da Nazaré, o alerta foi dado durante a tarde pelo proprietário da embarcação "que não teve mais contacto com os tripulantes após o telefonema ao início do dia".