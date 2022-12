Na praia do Pedrógão continuam as buscas pelos três pescadores imigrantes naufragados na sexta-feira de manhã. O mestre, que terá estado horas no mar, nadou até beira-mar, agarrado a uma boia e foi levado para o Hospital de Leiria. O armador do “Letícia Clara” diz que a capitania da Nazaré demorou a responder ao pedido de ajuda.

A norte da Praia do Pedrógão foram encontrados destroços da embarcação. O "Letícia Clara" é uma embarcação de 10 metros, que deixou o porto da Nazaré na noite de quinta-feira para a apanha de polvos.

Além do mestre, seguiam três pescadores a bordo, dois indonésios e um marroquino, que continuam desaparecidos.

O armador do “Letícia Clara” diz que recebeu uma chamado do mestre e contactou a capitania posteriormente. No entanto, indica que o tempo de resposta das autoridades “foi muito tardio”.

Resgatado, o mestre disse que foram surpreendidos por um golpe do mar, que os terá projetado para fora da embarcação.

O mestre, com 30 anos de experiência, terá estado 8 horas agarrado à boia. Encontrava-se em hipotermia quando foi resgatado a poucos metros de areal da praia de Pedrógão.

O "Letícia Clara" tem mais de 20 anos, mas segundo o armador, tinha uma balsa salva-vidas vistoriada há três meses em Vila do Conde, sujeita a reparações anuais de rotina e tinha meios ativos de salvação como coletes.