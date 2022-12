Cheias deixam aldeia isolada: moradores pedem solução rápida

A aldeia de Foros do Mocho, nas margens da barragem de Montargil ficou totalmente isolada depois do temporal da passada terça-feira. A ponte que liga a localidade ao resto do concelho de Ponte de Sôr ficou com danos estruturais e só se passa a pé. Os moradores adotam outras rotinas até que seja encontrada uma solução.

O Retiro do Mocho é o centro da aldeia e o único estabelecimento de um lugar composto por várias vivendas isoladas e algumas unidades de turismo local que surgiram da proximidade à barragem.

Por enquanto nada falta nos Foros do Mocho e as debilidades da ponte são vencidas a passo firme e com entreajuda até se encontrar uma solução definitiva do problema.