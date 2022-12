Algumas urgências obstétricas com constrangimentos durante o Natal

Algumas urgências obstétricas no país podem ter constrangimentos durante o Natal. De acordo com a informação disponível no portal do SNS, o serviço no Hospital das Caldas da Rainha vai encerrar às 9:00 de domingo e assim deverá estar durante 24 horas.



Também no Hospital de Vila Franca de Xira, tanto o bloco de partos como a urgência não vão estar a funcionar entre as 9:00 e as 21:00 do dia de Natal.



No Hospital de Santarém não haverá urgência obstétrica nos dias 24 e 25, estará a funcionar apenas o bloco de partos.



Constrangimentos também no Hospital de Abrantes, com o serviço encerrado durante 24 horas, entre as 9:00 de sábado e as 9:00 de domingo.



No Hospital Sousa Martins, na Guarda, o bloco de partos vai encerrar às 19:00 de sábado e só reabrirá às 9:00 do dia de Natal.