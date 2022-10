A Comissão de Acompanhamento propõe o fecho de quatro urgências obstétricas nas regiões de Lisboa e do Centro.

A proposta entregue ao Governo inclui o encerramento do atendimento nos hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Covilhã e Castelo Branco.

Segundo o Expresso, estes hospitais desconhecem a proposta e consideram que os serviços de urgência têm mantido a sua atividade sem falhas.

A administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira revela que, em comparação com as unidades mais próximas, tem o maior número de obstretas e registou no ano passado o maior número de partos das unidades de saúde da Beira Interior.