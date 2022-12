Chuva sobe nível de água nas barragens e normaliza produção de eletricidade

A chuva persistente das últimas semanas fez subir o nível de água nas barragens, o que normalizou a produção de eletricidade.

Apenas a barragem de Alto Rabagão, em Montalegre, continua condicionada e não está a produzir, faltando-lhe ainda um metro de água para atingir a quota.

De acordo com o relatório da Agência Portuguesa do Ambiente, na última semana, as barragens estavam, em média, a 77% da capacidade máxima.

A chuva das últimas semanas beneficiou as barragens do centro e sul do país, sendo que foi na do Maranhão, também em Montalegre, onde o nível da água mais subiu.

As situações mais complicadas continuam a ser no Baixo Alentejo e Algarve. As únicas três barragens com níveis abaixo dos 20% estão a sul do Tejo.