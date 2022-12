Governo reafirma que apoios para os prejuízos causados pelas cheias serão definidos em janeiro

O Governo reafirma que os apoios para os concelhos mais afetados pelas cheias vão ser definidos no início do ano. O apuramento dos prejuízos está quase concluído e as prioridades já foram definidas, refere a ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa.

"Equipamentos e infraestruturas municipais, agricultura e habitação são muito urgentes".

Na passada quarta-feira a ministra afirmou que "não faltará ajuda e meios" para repor os danos provocados pelo mau tempo dos últimos dias, admitindo o recurso a mecanismos de ajuda internacional.

"Não faltará ajuda e meios para repormos estes danos", mas "não vale a pena andar a falar em dinheiro, porque ainda não sabemos o que está em causa", realçou a governante, em declarações aos jornalistas em Campo Maior, no distrito de Portalegre.