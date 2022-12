Previstos constrangimentos em algumas urgências de Ginecologia e Obstetrícia durante o Natal

O Governo prepara-se para anunciar nos próximos dias o plano da "Operação Nascer em Segurança no SNS" para o Natal e Ano Novo, mas já se sabe que alguns serviços de urgência de obstetrícia e blocos de partos vão ter constrangimentos durante a época festiva.

Durante a quadra natalícia, quem precisar de atendimento nas urgências de Ginecologia e Obstetrícia, bem como de blocos de parto, terá de perceber qual o hospital nas imediações da área de residência tem estes serviços em funcionamento. Consulte a informação disponível no portal do SNS,

As urgências de obstetrícia do hospital de Santarém, por exemplo, deverão fechar já às 8h30 de quarta-feira e assim vão permanecer até à meia-noite do dia de Natal.

Em Castelo Branco, este serviço não atenderá utentes desde as 9h de sábado até à mesma hora de domingo, dia 25.

O Hospital das Caldas da Rainha também encerrará esta especialidade na manhã do dia de Natal.

E no Hospital de Vila Franca de Xira o bloco de partos também estará fechado no dia 24.

O trabalho em rede no SNS será a solução para esse período.

Na Grande Lisboa, seis hospitais coordenarão os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia durante o Natal e o Ano Novo.

Quatro funcionarão durante os dois fins de semana de festa, enquanto o Beatriz Ângelo e o Hospital de Vila Franca de Xira alternam o funcionamento, no Natal e Ano Novo, revelou esta terça-feira a Rádio Renascença.

O gabinete do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde confirma apenas que, nos próximos dias será anunciado o plano da "Operação Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde", no Natal e Ano Novo.