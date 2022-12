A solução provisória do Governo para resolver os problemas nas urgências de Setúbal

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Barreiro e de Setúbal vão fechar alternadamente ao fins de semana, no Natal e na Passagem do ano, enquanto que, no hospital de Almada, permanecerão sempre a funcionar.

A solução provisória do Governo para resolver os problemas das urgências no distrito de Setúbal foi apresentada, esta terça-feira, aos autarcas de Setúbal, Sesimbra e Palmela, depois de uma reunião no Ministério da Saúde.

Os três autarcas pretendiam um reforço de equipas com a contratação de mais médicos e, por isso, consideram que a medida apresentada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é insuficiente.

No final do mês de janeiro, está previsto um novo encontro entre Manuel Pizarro e os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra para avaliar a solução apresentada esta terça-feira pelo Governo.