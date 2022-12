As contribuições de imigrantes para a Segurança Social portuguesa atingiram um valor recorde de mais de 1.200 milhões de euros.

Os dados do Observatório de Migração mostram também que os imigrantes contribuem mais do que beneficiam da Segurança Social e são importantes para a sustentabilidade do sistema.

A conclusão do relatório anual dá conta de que os estrangeiros ajudam no alívio do sistema e também no rejuvenescimento do país.