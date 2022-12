"Portugal é um dos melhores países do mundo para se nascer"

Apesar dos problemas constantes nas maternidades do país, o ministro da Saúde disse esta quarta-feira que Portugal é um dos melhores países para se nascer. De acordo com Manuel Pizarro, o país é um dos melhores do mundo “nos seus índices de saúde materno-infantil, destacando 2020 e 2021 como os ”dois melhores anos de sempre ao nível da mortalidade infantil".

“O que temos de fazer? Temos de organizar os nossos serviços de forma a garantir que no presente e no futuro continuamos a assegurar às mães que Portugal é um belo país para se nascer”, apontou.

Depois do tom otimista, o ministro da Saúde reconheceu, em declarações aos jornalistas, que os serviços não estão a trabalhar “em pleno” e que, por isso, é necessário “garantir que as coisas sejam previsíveis” e que as pessoas saibam quais são as maternidades que não estão a funcionar e que possam deslocar-se “por meios próprios, com apoio do INEM e com apoio do hospital de origem” para outra unidade.