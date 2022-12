Circulação de comboios com perturbações até segunda-feira

Os trabalhadores da CP estão em greve e preveem-se perturbações até segunda-feira em todo o país. Segundo a CP, entre as 00:00 e as 12:00 desta sexta-feira, circularam 162 comboios de um total programado de 549.

A greve foi convocada por uma plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores da CP e da IP, que exigem um prémio financeiro que compense a perda do poder de compra verificado no ano 2022, a atualização do subsídio de alimentação e o fim da "discriminação entre trabalhadores".

A paralisação terá uma duração de 24 horas tanto esta sexta-feira como no dia 26 e prevê ainda uma "greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 00:00 de 23/12 às 24:00 de 2 de janeiro de 2023".

Os clientes que já tinham comprado bilhetes para comboios cancelados podem pedir o reembolso total do valor, até 10 dias após terminada a greve, ou a revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria.