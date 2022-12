De França, Suíça e Luxemburgo, emigrantes regressam a Portugal por Vilar Formoso

Pela fronteira de Vilar Formoso continuam a chegar muitos emigrantes, sobretudo da Suíça, França e Luxemburgo.

Os emigrantes vêm essencialmente da Suíça, França e Luxemburgo regressam agora por alguns dias depois de longas horas de viagem:

O tráfego está longe das longas filas dos meses de verão, mas há ainda quem não dispense vir a Portugal nesta época.

O natal pede a união da família e pede também atenção redobrada na estrada. A GNR aposta num policiamento visível com ações de fiscalização e alerta para comportamentos de risco: chamadas de atenção para quem cruza a fronteira nesta época festiva com destino a vários pontos do país.