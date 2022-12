As polícias identificaram também várias redes sociais com ameaças entre grupos rivais.

A Área Metropolitana de Lisboa e a de Setúbal são das que mais preocupam as autoridades. Só na Grande Lisboa a Judiciária identificou, nos últimos tempos, 30 gangues juvenis e deteve 153 jovens por crimes graves, incluindo homicídios.

As campainhas soaram quando as polícias detetaram um maior número de crimes violentos praticados por jovens.

Por causa do aumento da delinquência juvenil, o Ministério da Administração Interna criou há meio ano uma comissão para estudar o fenómeno.

A decisão judicial passará por um internamento que poderá ir, no máximo, até 2 anos ou ficarem em casa, mas obrigados a realizar tarefas a favor da comunidade ou a ter acompanhamento educativo.

A decisão está nas mãos do juiz de um tribunal de menores, que terá em conta a avaliação do Ministério Público e das equipas de reinserção social.

No entanto, correm o risco de ir parar a um centro educativo para cumprir uma medida tutelar.

Em Portugal, a delinquência juvenil tem vindo a aumentar nos últimos tempos e já fez subir o nível de alerta das autoridades. Mesmo menores, os jovens que cometem crimes arriscam castigos pesados. Dois alunos de 14 e 15 anos assumiram que vandalizaram a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, no passado fim de semana. Os jovens, que se entregaram à PSP , continuam à guarda dos pais.

Antes de assumir a autoria dos danos, cada um dos jovens, confessou a destruição da Camilo Castelo Branco ao diretor. Nas duas ocasiões os pais estiveram presentes.

A invasão deu-se sábado de madrugada.

Uma vez desligado o alarme, não sobrou um computador ileso, um cacifo em pé, uma sanita ou lavatório intactos. Parte da destruição foi feita com os extintores da escola.

Ninguém entende o que motivou os dois alunos, de 14 e 15 anos, a destruir o local onde viviam grande parte do dia, nem porque regressaram às instalações no dia seguinte, domingo. Só segunda-feira seria detetada a devastação.

A polícia acredita que há mais envolvidos sobre os quais não quer dar pormenores.

A Camilo Castelo Branco estará de regresso ao segundo período com a reconstrução a cargo do parque escolar e com a ajuda da comunidade local.