António Mega Ferreira, "um dos jornalistas mais brilhantes do jornalismo português"

O escritor e jornalista António Mega Ferreira morreu, aos 73 anos. Foi responsável pela Expo98 e pelo CCB.

José Carlos Vasconcelos, jornalista e ex-diretor do Jornal da Letras, recorda Mega Ferreira como "um dos jornalistas mais brilhantes do jornalismo português". Tinha "uma capacidade de escrita, fluência e elegância absolutamente únicas".

Na SIC Notícias, fala nos "excelentes serviços" prestados pelo escritor ao país, com o trabalho feito na Expo98 e no CCB, e recorda o seu trabalho no Jornal de Letras e na RTP.