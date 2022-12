Dia a seguir ao Natal foi dos mais complicados em algumas urgências do Norte

O dia a seguir ao Natal costuma ser dos mais complicados nas urgências. Este ano não foi exceção em alguns dos hospitais do norte do país.

A meio da tarde os dados do SNS indicavam que, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, um doente com pulseira amarela, ou seja, um caso urgente tinha de esperar em média cerca de duas horas para ser atendido, o dobro do tempo recomendado.

Já no São João, o maior hospital do norte do país, a espera era inferior. Ainda assim manteve-se a tradição e o dia 26 de dezembro voltou a ser um dos mais complicados do ano.

Esse aumento da afluência às urgências provocou outra vez alguns constrangimentos.

O diretor do serviço de urgência do hospital insiste, por isso, em deixar um apelo.

Na urgência do Hospital de Braga, por exemplo, na semana entre 19 e 23 de dezembro, 44% dos atendimentos eram casos não urgentes.