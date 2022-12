País

Rui Tavares e Paulo Rangel analisam a polémica indemnização da secretária de Estado

Loading...

O deputado do Livre, Rui Tavares, e o eurodeputado e vice-Presidente do PSD, Paulo Rangel, analisaram a mensagem de Natal de António Costa e a indemnização paga pela TAP à secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, na Edição da Noite da SIC Notícias.