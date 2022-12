Os ministros das Finanças e das Infraestruturas pediram esta segunda-feira esclarecimentos sobre a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

Num despacho assinado por Pedro Nuno Santos, o ministro que tutela a TAP e a NAV, por onde passou Alexandra Reis, e por Fernando Medina, ministro das Finanças, líder do Ministério onde Alexandra Reis é secretária de Estado do Tesouro, querem informações sobre o enquadramento jurídico do acordo que levou à saída da ex-administradora da TAP, assim como a indemnização de 500 mil euros paga à nova governante.

O pedido de informações dos dois ministérios seguiu hoje para o Conselho de Administração da TAP, dois dias depois de o caso vir a público.