Pedido de explicação do Governo à TAP é "no mínimo estranho para não dizer ridículo"

Os ministros das Finanças e das Infraestruturas, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, pediram mais informações sobre o acordo que levou à saída de Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, da TAP, e também sobre a indemnização de 500 mil euros que recebeu.

Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, considera que este pedido de explicação é "no mínimo estranho, para não dizer ridículo".

O Ministério das Finanças, do qual faz parte a agora secretária de Estado do Tesouro e antiga administradora da TAP, "pede esclarecimentos à TAP?", questiona Eunice Lourenço.

"Ela não esclareceu o seu ministro sobre esta situação? E o que é que a TAP pode vir a esclarecer? E depois do esclarecimento o que é que o Governo faz?", acrescenta.

A editora de política do Jornal Expresso considera que com este pedido de esclarecimento o Governo está a entrar "num caminho" do qual pode não conseguir "sair sem qualquer tipo de desautorização da TAP ou da secretária de Estado".

Quanto à posição do primeiro-ministro, Eunice Lourenço considera que em breve terá de "dizer algo ou tomar uma decisão e poder mais uma vez - aquilo que é muito típico dos Governo de António Costa - voltar a mudar secretários de Estado".

Já quanto à reação do Presidente da República, Eunice Lourenço recorda que "foi quem falou e deu explicações" sobre esta situação. E "das duas uma: ou Marcelo falou para que o assunto não caísse ou (...) para picar balões para não encherem demasiado."