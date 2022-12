Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, lamenta a decisão de Pedro Nuno Santos mas garante que o Governo tem condições para “continuar o seu trabalho”.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas que apresentou demissão na passada noite, deixou o Governo na sequência da polémica indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro e que foi também afastada das funções que exercia.

No âmbito da demissão de Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro, uma das pessoas mais próximas do ministro que abandonou o cargo, lamentou a decisão do socialista e acrescentou que “é uma pessoa que, obviamente, nos nutre muita admiração e relação pessoal ”.

O ministro da Ambiente deixou, porém, uma certeza. Existem as condições necessárias para que o Governo continue a executar o seu trabalho e a cumprir “a missão” que tem para com os portugueses.