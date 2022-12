Ministério das Infraestruturas autorizou o pagamento de 500 mil euros a Alexandra Reis

Foi o Ministério das Infraestruturas, enquanto acionista da TAP, que autorizou o pagamento de 500 mil euros a Alexandra Reis. A decisão terá partido do secretário de Estado, que se demitiu esta madrugada.



Hugo Mendes não terá visto incompatibilidades no acordo. Ainda não se sabe se a decisão foi validada em assembleia geral da TAP e se Pedro Nuno Santos sabia dos valores do acordo.

O Correio da Manhã avança que tanto o ministro, como o secretário de estado das infraestruturas tinham conhecimento do valor a pagar à ex secretária de Estado do Tesouro. Mas, no comunicado da demissão, Pedro Nuno Santos nega. Diz que só soube agora dos termos da indemnização, quando pediu explicações sobre o caso à TAP.