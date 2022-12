Ministro Pedro Nuno Santos não resiste a nova polémica e demite-se

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou esta quarta-feira a demissão ao primeiro-ministro, António Costa, no seguimento da polémica indemnização da TAP a Alexandra Reis. O chefe do Governo já aceitou a demissão, agradecendo ao ministro a “dedicação e empenho” ao longo de sete anos. “Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro”, anunciou em comunicado. Para além do ministro, também o secretário de Estado das Infraestruturas apresentou a demissão. António Costa já aceitou a demissão de Pedro Nuno Santos O primeiro-ministro já aceitou a demissão de Pedro Nuno Santos. Em nota, António Costa agradeceu o “empenho e dedicação” do ministro das Infraestruturas “ao longo de sete anos”, destacando o “contributo positivo” na estabilidade política. “Do ponto de vista pessoal relevo com muita estima a camaradagem destes anos de trabalho em conjunto”. As explicações de Pedro Nuno Santos Na nota assinada pelo próprio Pedro Nuno Santos, o agora ministro demissionário explica que se demite devido à polémica saída de Alexandra Reis da TAP, que resultou no pagamento de uma indemnização de 500 mil euros, e do qual só agora obteve conhecimento relativamente aos “termos do acordo”. “Todo o processo foi acompanhado pelos serviços jurídicos da TAP e por uma sociedade de advogados externa à empresa, contratada para prestar assessoria nestes processos, não tendo sido remetida qualquer informação sobre a existência de dúvidas jurídicas em torno do acordo que estava a ser celebrado, nem de outras alternativas possíveis ao pagamento da indemnização que estava em causa; No entanto, tendo o Ministro tido agora conhecimento dos termos do acordo e perante as dúvidas, entretanto suscitadas, solicitou à TAP explicações em torno deste processo; No seguimento das explicações dadas pela TAP, que levaram o Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o Ministro das Finanças a enviar o processo à consideração da CMVM e da IGF, o Secretário de Estado das Infraestruturas entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão”, lê-se no comunicado.

O que está em causa? A demissão de Pedro Nuno Santos surge na sequência da polémica indemnização paga pela TAP à ex-administradora da companhia aérea que, posteriormente, assumiu o cargo de secretária de Estado do Tesouro - do qual se demitiu esta quarta-feira. A 4 de fevereiro de 2022, Alexandra Reis e a TAP chegaram a acordo para “reduzir e acordar um valor global agregado ilíquido de 500.000 a pagar a Alexandra Reis”. Deste valor, 107,5 mil euros dizem respeito a férias não gozadas e 336 mil a um ano de remunerações. No entanto, a agora ex-secretária de Estado terá pedido à companhia aérea uma indemnização de 1.479.250 euros para cessar o contrato de trabalho, que tinha duração até 2024, e as funções como administradora da TAP. Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, Alexandra Reis disse que devolveria "de imediato", caso lhe tivesse sido paga, qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da TAP. A governante explicou ainda que o acordo de cessação de funções "como administradora das empresas do universo TAP" e a revogação do seu "contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela companhia, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais". TAP garante que saída foi “por iniciativa” da companhia

A resposta da TAP enviada ao Governo também esclarece que foi "por iniciativa da TAP" que se iniciou o “processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais”. Num esclarecimento à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a companhia aérea referiu que a renúncia apresentada por Alexandra Reis "ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP, no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e a TAP". Alexandra Reis: da TAP para o Governo No início de fevereiro, numa comunicação ao mercado, a TAP tinha anunciado a "renúncia ao cargo" por Alexandra Reis, adiantando que esta tinha decidido "encerrar este capítulo da sua vida profissional" e abraçar "novos desafios". Meses depois de ter deixado a TAP, Alexandra Reis foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e no final do ano escolhida para secretária de Estado do Tesouro.