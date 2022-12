Caso Alexandra Reis: “Se [Pedro Nuno Santos] não sabia, tinha obrigação de saber”

Paulo Baldaia, comentador da SIC, considera que, apesar da demissão, o ministro Pedro Nuno Santos ainda deve explicações aos portugueses sobre o caso da indemnização da TAP a Alexandra Reis.

O comentador da SIC afirma que houve um “falhanço enorme” do Ministério das Infraestruturas neste caso e que Pedro Nuno Santos “tinha obrigação de saber” dos termos do acordo da indemnização.

“Há um falhanço enorme por parte do Ministério de que é responsável Pedro Nuno Santos. Se não sabia, tinha obrigação de saber. Há uma responsabilidade política que tinha que ser assumida”, afirma Paulo Baldaia.

Ministro Pedro Nuno Santos não resiste a nova polémica e demite-se

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou a demissão ao primeiro-ministro, António Costa, no seguimento da polémica indemnização da TAP a Alexandra Reis. O chefe do Governo aceitou a demissão, agradecendo ao ministro a “dedicação e empenho” ao longo de sete anos.

Para além do ministro, também o secretário de Estado das Infraestruturas apresentou a demissão.

Em comunicado, Pedro Nuno Santos explicou que se demite devido à polémica saída de Alexandra Reis da TAP, que resultou no pagamento de uma indemnização de 500 mil euros, e do qual só agora obteve conhecimento relativamente aos “termos do acordo”.