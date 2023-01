Em 24 horas, foram detidas 48 pessoas com taxa crime de álcool no sangue

Só em 24 horas, cerca de 50 pessoas foram detidas por circularem nas estradas com taxa de álcool acima de 1,2. Apesar das apelos, a GNR continua a detetar cada vez mais condutores com taxa crime ao volante.



Todos os anos se repetem as celebrações de fim de ano e com elas as operações de fiscalização de trânsito, por isso só é apanhado a desrespeitar o código da estrada quem quer.

Mas nem todos pensam assim Num dia, mais de 80 pessoas foram apanhadas com excesso de álcool e cerca de 50 acima da taxa crime, o que implica detenção.

Não é apenas estatística, é o respeito por quem partilha a estrada. E nesta noite nem todos celebram, há quem trabalhe também.

Além do álcool, a falta de inspeção periódica continua a ser uma das infrações mais detetadas nesta operação de fim de ano