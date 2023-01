Mensagem de Ano Novo do primeiro-ministro centrada nos jovens

O primeiro-ministro evita falar sobre a atual crise política, num texto publicado hoje em exclusivo no Jornal de Notícias. António Costa dirige-se aos jovens e foca a atenção nas medidas que estão a ser tomadas para criar condições de trabalho dignas.



Ao longo de quase duas páginas, António Costa relembra o que foi feito em 2022 em áreas como a educação, a habitação ou o trabalho. E tenta mostrar que tem um rumo para Portugal, nomeadamente com medidas para os jovens.

O primeiro-ministro fala no reforço de programas de arrendamento ou nos planos para tornar o mercado de trabalho mais justo e atrativo para os mais novos.

A mensagem de ano novo publicada no Jornal de Notícias neste primeiro dia de 2023 contrasta com a do ano passado.

Na altura, estávamos perto das legislativas e Costa pedia uma maioria estável que permitisse ao país deixar de andar de crise em crise.

Depois da polémica saída de Alexandra Reis da TAP, instalou-se mais uma crise no governo.

Demissões, críticas, pedidos de eleições antecipadas e a segunda moção de censura em nove meses.

Mas sobre isso, nem uma palavra.

Costa prefere focar-se no que diz ser “o futuro que se constrói hoje” com e para as novas gerações e lembra que a construção desse futuro leva tempo.