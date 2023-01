Condutor que atropelou mortalmente um jovem em trotineta apresentava taxa crime de álcool

O condutor do veículo que na madrugada de domingo matou um jovem e feriu outro com gravidade, quando se deslocavam de trotineta, no Porto, apresentava uma taxa crime de alcoolemia de 1,7g/l, disse hoje à Lusa fonte da PSP/Porto.

Um dos jovens, que residia no Porto, não resistiu à violência do embate, tendo o óbito sido confirmado no local do acidente, referiu a fonte.

Acrescentou que outro jovem, que seguia com a vítima mortal, foi transportado em estado considerado grave ao Hospital de Santo António, Porto.

A Lusa tentou obter mais informação sobre o estado de saúde deste ferido, mas sem sucesso, até ao momento.

A passageira que seguia na viatura também sofreu ferimentos ligeiros.

De acordo com a fonte das relações públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o condutor do carro, pelas 12:00, ainda não tinha sido ouvido pelas autoridades judiciais.