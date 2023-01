"Preguiçosa" remodelação no Governo "desilude"

O Presidente da República aceitou a proposta de António Costa para as mexidas no Governo, perante as recentes demissões. O ministério de Pedro Nuno Santos divide-se agora em dois: João Galamba ficará à frente da pasta das Infraestruturas e Marina Gonçalves passa a ministra da Habitação.

Numa primeira análise, Bernardo Ferrão considera que esta remodelação “desilude” e garante que os nomes escolhidos não "parecem" dar "a confiança que este Governo precisa para virar a página".

Com 10 saídas em 9 meses, o Governo socialista precisa de uma remodelação profunda, mas com a subida dos dois secretários de Estado para os cargos de ministros deixa "muitíssimo a desejar", indica Bernardo Ferrão, que acrescenta tratar-se de uma remodelação "preguiçosa".

Numa análise política a João Galamba, que não é um político desconhecido do público, “não tem uma performance que agradou e que reuniu a melhor das opiniões”.

"João Galamba está muitos pontos abaixo, relativamente ao anterior ministro, Pedro Nuno Santos", indica Bernardo Ferrão.

Galamba assume agora uma pasta com grande peso político, visto que já demonstrou no passado que poderá não ter capacidade política “para alcançar todo o sucesso necessário à frente do Ministério”.

Bernardo Ferrão vai mais longe e sublinha que Galamba tem um “perfil totalmente anti-consenso”.

Em contrapartida, Marina Gonçalves “não parece reunir um currículo necessário para ser nova ministra da Habitação”, na ótica de Bernardo Ferrão.