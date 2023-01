Já se sabe quem vai substituir o ex-ministro Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas. Numa nota divulgada, esta segunda-feira, no site da Presidência informa-se que os novos ministros serão João Galamba e Marina Gonçalves, ou seja, o atual secretário de Estado do Ambiente e da Energia e a ex-secretária de Estado da Habitação.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação”, lê-se na nota da Presidência.

Assim sendo, o ministério de Pedro Nuno Santos divide-se em dois: Infraestruturas e Habitação. Além disso, dois secretários de Estado sobem a ministros, sendo que, saliente-se, Marina Gonçalves “sobrevive” à queda de Pedro Nuno Santos e do seu ministério.

Recorde-se que com a saída do ex-ministro e do secretário de Estado Hugo Mendes, por inerência também ela “caiu”, mas é agora reconduzida por António Costa e para um cargo de maior relevo: ministra da Habitação.

Quem é quem

Tanto João Galamba, como Marina Gonçalves, são destacados socialistas considerados próximos de Pedro Nuno Santos.