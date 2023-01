Tempos de espera nas urgências hospitalares superiores a 10 horas

Também na urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo os doentes com pulseira amarela têm 10 horas e 18 minutos de espera e os doentes menos urgentes ultrapassam as 21 horas de espera.

Urgências em Santa Maria: fila de espera ronda as 18 horas para pulseira amarela

Rita Dória Lopes está nas urgências do Santa Maria com uma senhora idosa com pulseira amarela desde as 22h00 de segunda-feira. No pequeno vídeo que enviou à SIC refere que “os corredores estão cheios de pessoas pelo chão e macas”.