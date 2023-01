Cheias no Minho: Caminha pede que Governo decrete situação de calamidade

O Presidente da Câmara de Caminha pediu esta quarta-feira ao Governo que declarasse situação de calamidade na região. Caminha foi um dos concelhos mais afetados pelo mau tempo nos últimos dias.

Rui Lages está preocupado com o cansaço das equipas que estão no terreno e a autarquia já está no limite do que pode ser exigido.

Por isso, pede ao Governo apoios e recursos externos para fazer face a todos os pedidos de ajuda e acesso às linhas de financiamento possíveis para a reposição da normalidade.

A preocupação do autarca é garantir a segurança da população.

2023 arrancou com forte tempestade no Alto Minho

O ano arrancou com uma forte tempestade no Alto Minho, que provocou inundações e estragos avultados. Viana do Castelo foi o distrito mais afetado e em Lanhelas, freguesia de Caminha, choveu tanto que o rio chegou a galgar as margens.