Hóspedes do hotel no Porto atingido por pedras realojados por precaução

Ainda não começaram os trabalhos de limpeza junto ao hotel que, esta terça-feira, foi atingido por uma derrocada, no Porto. Não há feridos, mas, por precaução, os hóspedes foram retirados.

Vinte e quatro horas depois do deslizamento de terras, as pedras que atingiram as traseiras do hotel Eurostars continuavam no mesmo sítio. Só quando forem retiradas vai ser possível avançar com outro tipo de intervenção no local.

A derrocada de um muro junto ao hotel aconteceu na terça-feira de manhã. Foi causada, tudo indica, pela saturação do terreno, depois de vários dias de chuva intensa.

Apesar dos danos materiais terem sido apenas no exterior e de não haver feridos por precaução, todos os hóspedes foram realojados.

O incidente levou ao corte do trânsito da marginal do rio Douro.

A circulação só vai ser restabelecida quando estiverem reunidas todas as condições de segurança.