Maquinistas da CP cumprem mais um dia de greve

A greve dos maquinistas da CP - Comboios de Portugal continua esta quarta-feira e vai durar até domingo. São, por isso, esperadas perturbações nos comboios.

A paralisação começou ontem e vai decorrer durante cinco dias ao trabalho suplementar, mas hoje e amanhã soma-se a isto uma greve total. Para estes dois dias, foram decretados serviços mínimos.



A CP suprimiu 30 das 68 ligações programadas entre as 00:00 e as 06:00 de hoje, devido à greve de maquinistas, disse à Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 07:30, estavam programados 68 comboios, foram efetuados 38 e suprimidos 30. A mesma fonte indicou que estão a ser cumpridos os serviços mínimos decretados.



A paralisação convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) tem como objetivo principal reclamar melhores condições de trabalho e aumentos salariais que cubram a inflação.

Na terça-feira de manhã, a circulação de comboios da CP decorreu sem perturbações.

A CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou "a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

"O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve", destaca a empresa na nota de imprensa.