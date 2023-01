"Nem na censura ao Governo, a direita se consegue entender"

O primeiro-ministro afirmou, esta quinta-feira, que a moção de censura ao Governo da Iniciativa Liberal foi apresentada pelo líder demissionário desta força política e que as forças de direita não formam alternativa e nem sequer se entendem.

Estas referências ao presidente cessante da Iniciativa Liberal, Cotrim Figueiredo, dizendo que "quer eleições no seu partido e também no país", foram feitas por António Costa na abertura do debate parlamentar da moção de censura ao Governo.

O líder do executivo defendeu que os cidadãos querem estabilidade e que os partidos à direita do PS não constituem uma alternativa ao atual executivo.