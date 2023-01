Loja de Cidadão das Laranjeiras em obras a partir de segunda-feira

A Loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, vai entrar em obras a partir de segunda-feira para melhorar a eficiência energética, obrigando ao encerramento da entrada principal, que será feita pela rua Manuel da Silva Leal.

"A partir do dia 9 de janeiro de 2023, começa uma nova fase na intervenção da Loja de Cidadão das Laranjeiras, em que a porta de entrada principal, situada na rua Abranches Ferrão, estará temporariamente encerrada", lê-se num comunicado do Governo, que dá conta de que "o acesso à Loja deverá ser realizado pela Rua Manuel da Silva Leal".

Durante a intervenção, a Loja de Cidadão irá permanecer em funcionamento, mas "o balcão da EDP Comercial estará encerrado, até ao dia 3 de fevereiro, sendo os balcões da EDP Comercial da Loja Lisboa no Marquês de Pombal, Loja de Cidadão de Marvila e Loja Amadora as opções mais próximas", acrescenta-se no comunicado.

A Agência da Modernização Administrativa lembra que "ao longo de quase 24 anos, foram realizados, na Loja de Cidadão das Laranjeiras, mais de 33 milhões de atendimentos" e aponta que "a remodelação, que inclui melhorias ao nível da climatização, qualidade do ar interior e iluminação, vai resultar num espaço mais confortável, moderno e eficiente".

A intervenção agora anunciada é feita no âmbito do Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, para alcançar um aumento da eficiência de 30% nos organismos e serviços da Administração Pública.