TAP: PSD acredita que PS viabilize comissão de inquérito por ser "o primeiro interessado"

O presidente do PSD manifestou-se este sábado convicto de que o PS vai viabilizar as propostas para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP por ser "o primeiro interessado" em esclarecer a situação.

Luís Montenegro assumiu esta posição em conferência de imprensa, em Lisboa, no final da primeira reunião do novo Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD - órgão consultivo do partido presidido pelo antigo líder da JSD e ex-secretário de Estado Pedro Duarte.

Tendo ao seu lado o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, o presidente social-democrata foi interrogado se admite a hipótese de a sua bancada avançar de forma potestativa para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação da TAP.