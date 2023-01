Incêndio na cozinha obriga a evacuar escola no Barreiro

Um incêndio na cozinha da Escola Básica de Vila Chã, no concelho do Barreiro, obrigou à retirada das 149 crianças do estabelecimento de ensino, por precaução, deslocando-as para outra unidade escolar, segundo fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta de incêndio surgiu às 09:13 e o fogo foi dado como extinto às 09:29, não se registando feridos.

Contudo, por uma questão de precaução, os alunos foram encaminhados para a sede de agrupamento, a Escola Secundária Cidade Sol, em três autocarros da empresa municipal Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), no distrito de Setúbal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Sul Sueste, o Serviço Municipal de Proteção Civil e ainda elementos da Divisão de Educação do município do Barreiro.