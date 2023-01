Costa já recebeu resposta de Marcelo sobre verificação de governantes

O primeiro-ministro disse esta terça-feira que o Presidente da República "já teve a amabilidade" de responder à carta que lhe endereçou propondo um mecanismo para garantir transparência na nomeação de membros para o Governo.

"O senhor Presidente da República já teve a amabilidade de me responder e estamos a trabalhar", disse António Costa aos jornalistas, em Benavente, à saída da apresentação de um projeto financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para produção de hidrogénio verde, no âmbito do consórcio Sines Green Hydrogen Valley.