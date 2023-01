Fenómeno que não acontecia há 10 anos levou população até à barragem do Caia

A barragem do Caia, em Campo Maior, começou esta terça-feira a fazer descargas de superfície, o que não acontecia há mais de 10 anos.

As comportas abriram com capacidade de armazenamento acima dos 98%, o que não acontecia há mais de 10 anos. Isto devido à chuva que tem atingido o país.

"É um dia de grande emoção estar aqui a presenciar a barragem a descarregar", admite a Associação de Beneficiários do Caia.

No final do verão as perspetivas não eram nada animadoras, com pouco mais do que o caudal ecológico e o abastecimento às populações assegurado. O regadio parecia estar comprometido e o cenário de seca extrema era uma realidade.

Os próximos anos estão garantidos no regadio e no abastecimento público.

A barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar 190 milhões de metros cúbicos de água, abastecendo os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, naquele distrito do Alto Alentejo.