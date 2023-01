Várias equipas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estão paradas. Porquê? Falta de combustível. O novo contrato ainda aguarda o visto do Tribunal de Contas (TdC) e, apesar de ter feito um acordo temporário com outra gasolineira, várias direções regionais continuam a parar equipas.

Este é um fenómeno que se verifica de Norte a Sul do país. Dezenas de viaturas do ICNF estão paradas ou condicionadas por falta de combustível.

O novo contrato para fornecimento de combustíveis rodoviários para 2023, que tem um custo de quase 1 milhão e 700 mil euros, ainda aguarda visto do TdC para entrar em vigor.

Até haver luz verde, a SIC sabe que em várias direções regionais do ICNF a regra é, neste momento, evitar sair com viaturas ou condicionar as deslocações em função do combustível disponível no depósito.

Vários serviços afetados

Esta situação está a afetar vários serviços, como o trabalho das brigadas de sapadores bombeiros ou a proteção animal.

Questionado pela SIC, o ICNF confirmou a situação, justificando-a com a falta de pronúncia do TdC, e revelou que para tentar colmatar a situação foi feito um segundo acordo, com outro fornecedor, que estará em vigor durante este mês.

Esse contrato tem um valor inferior a 100 mil euros mas, ao que a SIC conseguiu apurar, não está a ser utilizado por grande parte dos serviços ainda na dependência do ICNF.

Fonte oficial do instituto garantiu também que já antes do final de 2022 foi dada indicação a todas as direções regionais para que fossem abastecidas as viaturas. Porquê? Para precaver atrasos na chegada ao terreno dos cartões que permitiram novos abastecimentos.

Apesar dos esforços do ICNF, vários funcionários estão, neste momento, a ter de adaptar as funções à impossibilidade de usarem viaturas de serviço.