Obras para tapar buraco na Rua da Prata preocupam comerciantes

Na Rua da Prata, na baixa de Lisboa, as obras para tapar o grande buraco na estrada já começaram. O trânsito continua cortado, sem que haja previsão para o final da intervenção. Os comerciantes estão preocupados com a quebra de clientes e desiludidos com a falta de apoios.

O piso abateu a meio de dezembro, depois da chuva intensas e das inundações que atingiram a capital. O resultado foi um buraco na estrada com quatro metros de comprimento e pelo menos 2,5 metros de profundidade.

As obras começaram na semana do Natal, mas parece que os avanços ainda foram poucos. Os comerciantes continuam preocupados: queixam-se que têm menos clientes e temem pelo futuro dos negócios. Falam em falta de acompanhamento e de apoio dos responsáveis locais.

Embora o trânsito continue cortado, há quem considere isso positivo. Não há ainda previsão para as obras estarem concluídas.