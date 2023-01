O Ministério Público (MP) vai pedir o levantamento da imunidade parlamentar de Joaquim Pinto Moreira, vice-presidente da bancada do PSD, no âmbito da Operação Vórtex, que levou hoje à detenção do socialista Miguel Reis, atual presidente da Câmara Municipal de Espinho.

Joaquim Pinto Moreira é ex-presidente do município e preside atualmente à comissão de revisão constitucional.