O anúncio foi feito por António Costa no passado dia 6 e, esta quarta-feira, segundo fonte de Belém, o Presidente da República recebeu o primeiro-ministro. O tema? O dito mecanismo de escrutínio de futuros governantes. E o que achou Marcelo? É “no geral condizente” com a posição que o próprio Presidente havia transmitido ao chefe do Governo.

“O Presidente da República recebeu esta manhã do primeiro-ministro um projeto de apreciação prévia de requisitos jurídicos para o exercício de funções governativas, no geral condizente com a posição que havia transmitido ao chefe do Governo”, segundo fonte de Belém.

"O Presidente da República aguarda a versão definitiva a aprovar amanhã em Conselho de Ministros", acrescentou a mesma fonte.

Antes, no Parlamento, durante o debate sobre política geral na Assembleia da República, e em resposta ao líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, o primeiro-ministro comunicou que a sua primeira proposta sobre esta matéria foi considerada "não viável" pelo chefe de Estado.