Suíça foi o país onde mais portugueses adquiriram a nacionalidade em 2021

A Suíça voltou em 2021 a ser o país onde mais emigrantes portugueses adquiriram a nacionalidade, destronando o Reino Unido, que mantém a segunda posição, de acordo com o Relatório da Emigração, que será hoje apresentado em Lisboa.

Iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com base nos dados recolhidos pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, o relatório indica que a Suíça registou no ano passado 2.087 aquisições de nacionalidade suíça por parte dos portugueses residentes neste país.

Os autores do documento referem que desde 2001 que o número de portugueses entrados na Suíça não era tão baixo.

Em 2013, os portugueses representaram 12% das entradas de migrantes na Suíça, enquanto em 2021 foram apenas 5,3%.

A Suíça é o terceiro país do mundo para onde mais portugueses emigram, a seguir à Espanha e ao Reino Unido.

Seguiu-se o Reino Unido (2.042), os Estados Unidos da América (1.555), o Luxemburgo (1.141) e a França (1.128 em 2020), enquanto países com a percentagem mais elevada de nacionalidade obtida por portugueses.

No caso do Reino Unido, esta "corrida" à nacionalidade "parece explicar-se, sobretudo, pelos receios induzidos pelo 'Brexit' e pela redução de direitos associados ao estatuto de estrangeiro que daí poderá resultar", indicam os autores do documento.

Em 2021, os portugueses representaram 17% dos estrangeiros que obtiveram a nacionalidade luxemburguesa, percentagem elevada e que aumentou pela segunda vez nos últimos cinco anos.

O Luxemburgo é o sexto país do mundo para onde mais portugueses emigram.