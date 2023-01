Isabel dos Santos quer construir hotel em Lisboa e conta com apoio de vereadora

Parece que as ligações da empresária angolana a Portugal não cessaram. A edição desta sexta-feira do jornal Expresso noticia que Isabel dos Santos propôs a construção de um hotel de cinco estrelas em Lisboa. Proposta que chegou até à Câmara Municipal de Lisboa.

Isabel dos Santos contou, aliás, com o apoio da vereadora do Urbanismo e da Transparência e Combate à Corrupção que, conta o Expresso, deixou passar o projeto.

Foi o autarca Carlos Moedas quem escolheu Joana Almeida, professora do Instituto Superior Técnico (IST), a vereadora que defendeu a aprovação do projeto de arquitetura para a construção de um aparthotel de cinco estrelas no centro da capital, cuja a dona seria Isabel dos Santos.

A proposta foi assinada e levada à reunião do executivo da Câmara de Lisboa. Mas, segundo o Expresso, Carlos Moedas travou a intenção da vereadora e adiou a votação.

A empresária angolana continua na mira da justiça, com um mandado de captura internacional ainda em vigor. No final do ano passado, o Tribunal Supremo angolano determinou o arresto preventivo dos bens da empresária Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de euros.