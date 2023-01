Há muito que não se via uma manifestação de professores com tanta gente como a de este sábado. Segundo o sindicato que convocou o protesto, foram cerca de 100 mil profissionais do setor da educação contra o Governo e em defesa da escola pública. Exigem que sejam contados todos os anos da carreira e pedem a demissão do ministro da Educação.

A manifestação dos 120 mil professores foi a maior de sempre, decorria o ano de 2008. Quase 15 anos depois, não chegam a tantos, mas o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) aponta para quase 100 mil participantes.

Começaram ao início da tarde na Praça Marquês de Pombal e desceram a Avenida da Liberdade até ao Terreiro do Paço. Professores e não só. Pais, alunos e outros profissionais do setor juntaram-se à marcha.

“Isto não é só uma luta de professores. Assistentes operacionais, técnicos, técnicos superior de educação e muitos outros profissionais. E está a crescer. Os pais, apesar do incómoda, sabem que estamos a zelar pelo interesse dos filhos”, afirmou André Pestana, coordenador do STOP.

Perante uma Praça do Comércio cheia, o coordenador nacional do STOP, André Pestana, disse que os cordões humanos e os protestos nas escolas vão continuar e que os professores vão concentrar-se junto do Ministério da Educação na próxima semana.

O sindicalista pediu também a demissão do ministro da Educação, João Costa, sublinhando que o governante "faz parte do problema e não da solução".

Fiscalizações direcionadas a autocarros de professores?

O protesto foi também marcado pelas denúncias do sindicato, que diz que os autocarros com professores foram revistados. As autoridades negam operações direcionadas e garantem que foram aleatórias.

Em comunicado, a GNR refere que "executou durante toda a manhã a sua atividade diária no âmbito da fiscalização rodoviária e poderão ter sido aleatoriamente fiscalizados veículos pesados de passageiros, tais como vários outros veículos".

A Guarda Nacional Republicana salienta, contudo, que "não correspondem à verdade as alegações de que estas operações visam as deslocações de professores e que é pretensão dificultar este movimento, atendendo a que as fiscalizações são completamente aleatórias".

Também a PSP desmentiu ter "fiscalizado os veículos em que os manifestantes se fizeram transportar".

As reações políticas